Kristen Stewart (31) kann es offenbar kaum erwarten, dass endlich die Hochzeitsglocken für sie läuten! Die Spencer-Darstellerin und ihre Partnerin Dylan Meyer gehen schon seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit November 2021 sind die zwei Turteltauben auch offiziell verlobt. Doch wissen die beiden mittlerweile schon, wann sie gemeinsam vor den Traualtar treten wollen? Kristen sprach jetzt ganz offen über ihre Heiratspläne!

Am Montag war die 31-Jährige zu Gast bei "The Late Show with Stephen Colbert". Natürlich interessierte sich der Comedian brennend dafür, ob Kristen und Dylan schon ein Datum für ihre Hochzeit haben. "Ich bin so unzeremoniell. Ich denke, wir könnten es einfach dieses Wochenende tun oder so... Und dann danach mit allen herumhängen", scherzte sie. Die Twilight-Bekanntheit sei total spontan und habe große Probleme, sich auf einen Termin festzulegen. "Ich bin keine gute Planerin", gab sie ehrlich zu.

Im November vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin schon einmal darüber gesprochen, wie sie sich ihre Traumhochzeit vorstellt. "Das Essen ist für mich das Wichtigste", erklärte sie ihre Haltung in der "The Howard Stern Show". Weitere Details wie Dekorationen spielen für Kristen hingegen keine große Rolle. Auch ihr Outfit sollte möglichst bequem sein.

Instagram / spillzdylz Dylan Meyer und Kristen Stewart, April 2020

Getty Images Schauspielerin Kristen Stewart im November 2021 in New York City

ActionPress Dylan Meyer und Kristen Stewart, Los Feliz, September 2019

