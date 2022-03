Rihanna (34) liebt es auch als Schwangere mit der Mode zu experimentieren. Die Sängerin machte im Januar öffentlich, dass sie und ihr Freund A$AP Rocky (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seither präsentiert die Musikerin regelmäßig ihren Babybauch der Öffentlichkeit und fällt dabei vor allem mit ihren stylishen Outfits auf. Jetzt zeigte sich Rihanna erneut in einem modischen Outfit und setzte ihre Kugel mit ihrem Cut-Out-Jumpsuit gekonnt in Szene.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige nun eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie im türkisfarbenen Einteiler für die Kamera posiert. Passend zu dem eng anliegenden Overall kombinierte die werdende Mutter türkisfarbene High Heels und eine Sonnenbrille, die ebenfalls in der Farbe gehalten war. Eine Kapuzenjacke in Braun und ein knöchellanger olivfarbener Mantel rundeten den sexy Look der "Stay"-Interpretin ab.

Mitte Februar erzählte die Unternehmerin in einem Gespräch mit People, dass es ihr schwerfalle, sich mit ihren Schwangerschaftsrundungen zu kleiden. Doch auch wenn es für sie eine Herausforderung sei, habe sie Spaß daran, als Schwangere mit der Mode zu experimentieren.

Instagram / badgalriri Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week

Sipa Press / ActionPress Rihanna , Sängerin

