Rihanna (34) geht auch hochschwanger mit dem Trend! Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) haben vor ein paar Wochen bekannt gemacht, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert die US-Amerikanerin ihren wachsenden Babybauch auch bei jeder Gelegenheit. Laut einem Insider liebt es Rihanna ganz besonders, ihrem Ruf als Modeikone auch während der Schwangerschaft gerecht zu werden. Auf der Paris Fashion Week präsentierte sich die Mama in spe wohl deshalb auch in einem sexy Lederoutfit.

Rihanna und ihr Liebster gehörten zu den Gästen einer Off-White-Show am Montagnachmittag. Für den besonderen Anlass hatte sich die 34-Jährige für ein enges, lachsfarbenes Lederkleid entschieden, das ihren runden Bauch perfekt in Szene setzte. Besonders ihr pralles Dekolleté fiel den Fans dabei ins Auge – das hatte die Musikerin zudem mit farblich passendem Schmuck perfektioniert. Ein langer Fellmantel rundete den stylischen Schwangerschaftslook ab. Während Rihanna bei der Kleiderwahl auf Farbe gesetzt hatte, war ihr Partner ganz in Schwarz unterwegs. A$APs Lederjacke harmonierte allerdings super mit Rihannas Styling.

In der Vergangenheit hat Rihanna ihren Bauch sogar schon des Öfteren nahezu hüllenlos zur Schau getragen. Bei einem Event in Los Angeles war sie beispielsweise mit einem grünen Top Hingucker des Abends. Der Grund: Die Musikerin gab den Blick auf ihre Körpermitte durch einige Glitzerfäden frei.

Anzeige

Getty Images Sängerin Rihanna

Anzeige

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de