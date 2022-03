Daniel Ludwig schwelgt in alten Erinnerungen! Vergangenes Jahr trat der gebürtige Kölner in der 18. Staffel von DSDS an. Der Paradiesvogel konnte die Jury rund um Dieter Bohlen (68) damals auch von sich überzeugen und schaffte es schließlich bis ins Halbfinale. Am Samstag nahm nun ein guter Freund des Sängers an der Castingshow teil. Im Promiflash-Interview verriet Ludi, dass er Domenico Tarantino tatkräftig bei der Vorbereitung auf das Casting unterstützt habe.

Daniel, genannt Ludi, habe mit dem Hamburger ganz viel telefoniert, um beispielsweise das perfekte Outfit oder Lied auszuwählen. "Und ihm natürlich auch bei allen Hürden auf dem Weg zum Casting als erfahrene Maus zu unterstützen", erzählte der gelernte Fotograf. Seinen Freund habe er jedoch nicht davon überzeugen müssen, sich bei der Talentshow anzumelden. Viel mehr habe er ihm von seiner Reise und seinen Erfahrungen erzählt, was in Domenico schließlich auch den Wunsch erweckt habe, teilzunehmen "um eigene Erfahrungen daraus schöpfen zu können".

Augenscheinlich hat Ludis tatkräftige Unterstützung auch Früchte getragen, denn Domenico wurde mit der Goldenen CD von Ilse DeLange (44) belohnt. "Natürlich war mir bereits vor der Reise bewusst, dass er im Casting alles geben wird und damit auch die Jury von sich selbst mehr als überzeugen würde", erzählte der Make-up-Fan wenig überrascht. Dennoch habe ihn der besondere Moment seines Freundes dann sehr bewegt. "Als dann die Goldene CD überreicht wurde, sind mir vor lauter Stolz alle Gesichtszüge entglitten und die Emotionen regelrecht aus mir herausgesprudelt", versicherte er gegenüber Promiflash.

