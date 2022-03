Die Köln 50667-Darsteller verbringen nicht nur vor der Kamera viel Zeit miteinander! Seit 2013 begeistert die beliebte Vorabend-Soap jetzt schon täglich ihre Zuschauer. Dafür müssen die Schauspieler natürlich eine Menge Zeit am Set verbringen – wodurch sich der eine oder andere auch privat angefreundet hat: Im Promiflash-Interview verraten die Serienlieblinge jetzt, mit welchen "Köln 50667"-Kollegen sie sich besonders gut verstehen!

Pia Tillmann (34) und Jossy Luzayadio spielen in der Serie zwei Freunde, die sich nähergekommen sind – auch im echten Leben kommen sie als Kumpels super miteinander klar! "Ja, absolut. Wir waren schon öfter privat zusammen beim Sport oder zusammen unterwegs", verrät die Meike-Darstellerin. "Und ich glaube und hoffe, dass der Zuschauer diese Verbindung auch wahrnimmt", ergänzt der Darsteller von George. Was schätzen die zwei denn am meisten aneinander? "Jossy hat meistens sehr gute Laune, und das überträgt sich automatisch auf mich", schwärmt Pia. "Außerdem kann man sich gut mit ihm unterhalten, aber auch großartig miteinander herumblödeln." Er hingegen feiere ihre offene und ehrliche Art.

Auch Christoph Oberheide und Jay Sirtl würden sich definitiv als gute Freunde bezeichnen! "Wir kennen uns ja schon sehr lange – und umso enger ist das alles", offenbart Jay. Dem kann Christoph nur zustimmen: "Wir machen in der Freizeit sehr viel... Ob es mal was Witziges ist oder was Entspanntes wie ein Bierchen oder Kaffee trinken gehen", ergänzt der Jan-Darsteller. Und was mag er besonders an Jay? "Seine Loyalität an erster Stelle, seine bedingungslose Freundschaft! Er sagt mir auch mal, wenn ich was kacke mache. Ich kann mit jedem Problem zu ihm kommen. Ich weiß immer, dass er für mich da ist", beteuert Christoph – was sein Kumpel "nur zurückgeben" kann.

Anzeige

RTL2 Jossy Luzayadio und Pia Tillmann

Anzeige

RTL2 Jossy Luzayadio und Pia Tillmann

Anzeige

Instagram / jaysirtl Christoph Oberheide und Jay Sirtl

Anzeige

Freundet ihr euch mit Kollegen an, so wie die "Köln 50667"-Stars? Ja, total gerne sogar! Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de