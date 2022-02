Prominenter Neuzugang bei Köln 50667! Die Fans der Daily mussten in den vergangenen Monaten einige Exits verkraften. Unter anderem haben Danilo Cristilli (25), Maria Lo Porto und Sharon Battiste die Vorabendserie hinter sich gelassen. Für Nachschub ist allerdings schon gesorgt – und die Zuschauer dürfen sich sogar über ein bekanntes Gesicht freuen: Die Sängerin Loona (47) steigt jetzt bei "Köln 50667" ein!

Bereits in der heutigen Folge wird die 47-Jährige zum ersten Mal in dem Format zu sehen sein. Anschließend sollen mehrere Gastauftritte folgen. Dabei spielt Loona sich selbst und tritt bei einer Karnevalsparty in einer Bar auf. Mit Bild sprach die "Bailando"-Interpretin über dieses Abenteuer: "Ich war echt sehr aufgeregt vor dem Dreh. Zwei Tage davor habe ich erfahren, dass es kein Make-up vor Ort gibt und ich dachte zuerst: 'Oh nein, ich muss doch spitze aussehen'." Allerdings lebe eine Soap nun mal von normalen Situationen, bei denen man nicht perfekt wirken müsse.

Dass sie nach ihrem Sieg bei Kampf der Realitystars nun auch noch bei der RTL2-Serie mitwirken darf, freut Loona ungemein. "Die Idee hat mich positiv überrascht. Die Soap kannte ich natürlich auch, da es sie schon so lange gibt. Ich denke einfach, es war Schicksal", betonte die Mutter einer Tochter.

Anzeige

Instagram / loonamjc Sängerin Loona

Anzeige

ActionPress Loona, Sängerin

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Loona im "Kampf der Realitystars"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de