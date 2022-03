Cheyenne Ochsenknecht (21) kann ihr Let's Dance-Aus nur schwer verkraften. Am Samstagabend mussten die Influencerin und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31) als auch Timur Ülker (32) und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (27) zittern, bevor bekannt gegeben wurde, dass Cheyenne und Evgeny endgültig die Tanzshow verlassen müssen. Weder Kollegen noch Fans rechneten damit, dass es die beiden treffen würde. An ihrem frühen "Let's Dance"-Aus muss vor allem Cheyenne knabbern: Daher ließ sie ihren Emotionen jetzt freien Lauf!

"Tatsächlich hat es mich ganz schön getroffen. Wir sind alle echt geknickt", gab Cheyenne auf Instagram einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) sei nach der Entscheidung so fertig gewesen, dass sie "wie ein Schlosshund" geheult habe. Dennoch versuche sich die Mutter, auf die positiven Seiten zu konzentrieren. "Ich will nicht sagen, es war die beste Erfahrung meines Lebens, aber es ist irgendwie so", weiß die 21-Jährige.

Cheyenne habe dank der Show sehr viel gelernt und sei über sich hinausgewachsen, erklärte sie. Vor allem sei sie jedoch dankbar, ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov kennengelernt zu haben. "Er ist einer der krassesten Menschen, die ich je kennengelernt habe", schwärmte das Model. Sie habe mit dem 31-Jährigen sogar ausgemacht, dass er, seine Frau Nina Bezzubova und sein Baby Nio Cheyenne bald zu Hause besuchen.

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2022

Instagram / ninabezz Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov

