Paola Maria (28) gibt ein überraschendes Statement zum Thema Scheidung ab! Erst Ende Februar machte die YouTuberin öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Sascha Koslowski (35) ab sofort getrennte Wege gehen. Trotz zwei gemeinsamer Kinder und neun Jahren als Paar haben sie sich dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Doch werden Paola und Sascha infolgedessen nun auch ihre Ehe auflösen lassen?

In einem YouTube-Video erklärte Paola, wie der Stand ihres Beziehungsstatus nun wirklich ist: "Wir haben uns getrennt, eine Scheidung steht bei uns noch nicht zur Diskussion. Also wir wollen uns noch nicht scheiden lassen." Ob dies daran liegt, dass die zwei noch Hoffnungen auf ein Comeback haben, ließ die 28-Jährige unkommentiert. An erster Stelle stehen bei den Webstars jetzt ihre gemeinsamen Kinder Leonardo und Alessandro.

Damit sich für ihre Söhne nicht wirklich etwas ändert, sind Paola und Sascha nun Nachbarn. Die Influencerin hat die Wohnung nebenan bezogen, die eigentlich als gemeinsames Büro für die Social-Media-Bekanntheiten gedacht war. "So können wir beide die Kinder gemeinsam ins Bett bringen, sodass [...] sie so wenig wie möglich davon mitbekommen", schloss sie ab. Gemeinsame Ausflüge als vierköpfige Familie stehen auch weiterhin auf dem Plan.

