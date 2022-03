Paola Maria (28) stellt sich den Fragen ihrer Fans – und gibt bisher noch nicht bekannte Details über ihre Trennung von Sascha Koslowski (35) preis. Ende Februar machte die Schocknachricht die Runde, dass sich das YouTube-Traumpaar nach neun Jahren Beziehung und fast fünf Jahren Ehe getrennt hat. Über die Gründe hielten sie sich bislang gedeckt, aufgrund der wilden Spekulationen im Netz gab Paola nun aber doch einen kleinen Einblick: Neue Partner haben mit dem Liebes-Aus nämlich nichts zu tun!

In einem YouTube-Video stellte sich Paola den noch so harten Fragen ihrer Community zur Trennung. Besonders interessiert waren ihre rund 1,7 Millionen Abonnenten daran, ob eine neue Beziehung ihre Liebe am Ende hat scheitern lassen. Darauf reagierte Paola extrem verletzt: "Das ist so eine respektlose Frage. Ich war mit Sascha neun Jahre zusammen. Ich habe noch niemanden in meinem Leben so sehr geliebt wie ihn. Da kann ich doch nicht einfach zu einem neuen Partner wechseln. Mein Herz ist noch gar nicht bereit dafür und ich weiß gar nicht, ob ich jemals dafür bereit sein werde!"

Auch ein Seitensprung während ihrer Beziehung verneinte Paola vehement: "Wäre irgendjemand fremdgegangen, würden wir nicht so harmonisch miteinander umgehen, wie wir es aktuell tun. Zwischen mir und Sascha war immer etwas ganz ganz Besonderes. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung, eine ganz besondere Liebe. Sie war großartig, sie war nicht zu beschreiben. Ich habe noch nie so geliebt", stellte die Mama klar. Aktuelle verstehe sich das Ex-Paar besser als kurz vor ihrer Trennung. Sie seien füreinander da – weil sie einfach für immer verbunden wären.

Instagram / paola Paola und Sascha bei ihrer zweiten Hochzeit auf Sizilien

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

