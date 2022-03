Die einstige DSDS-Kandidatin Kim Gloss (29) gab Anfang des Jahres bekannt, dass sie und ihr Mann Alexander Beliaikin zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die Influencerin ist es aber bereits die zweite Schwangerschaft – sie hat nämlich schon eine Tochter aus ihrer vorherigen Beziehung mit Rocco Stark (35). Kein Wunder also, dass sich die Beauty in Sachen Umstandsmode bestens auskennt: Kim setzt ihren Babybauch im Moment nämlich immer wieder in stylishen Outfits in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die werdende Zweifach-Mama regelmäßig Fotos, auf denen sie ihre gewölbte Körpermitte in modischen Looks präsentiert: Auf ihrem neuesten Schnappschuss trägt die 29-Jährige beispielsweise ein enges Strickkleid in Beige, das sich perfekt an ihren Babybauch anschmiegt. Zudem verleiht ein gebundener Gürtel oberhalb ihrer Kugel dem Dress den letzten Schliff. Dazu kombiniert die Fashionista auf dem Pic eine cremefarbene Umhängetasche und farblich passende Stiefel.

Auf anderen Aufnahmen setzt Kim ihre Kugel hingegen in sexy Abendkleidern in Szene: Zum Beispiel trägt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin auf einem Bild eine cremefarbene Robe mit Raffungen, die ihren Schwangerschaftsbauch umspielen. Aber auch ein paar bequeme Looks dürfen im Alltag der gebürtigen Hamburgerin natürlich nicht fehlen: Auf einem Foto trägt sie beispielsweise ein lockeres Kleid, einen langen Daunenmantel und Sneakers.

