Sie wird jetzt wohl anstelle von Demi Lovato vor der Film-Kamera stehen! Demi Lovato (29) wollte nach einiger Zeit wieder mal ein wenig Schauspiel-Luft schnuppern. Für den neuen Comedy-Pilotfilm "Hungry" sollte der Popstar bald an einem Filmset drehen. Daraus wurde aber nichts: Noch vor Beginn der Dreharbeiten wurde das Stimmwunder von der Hauptrolle abgezogen. Angeblich würde Demi wegen Terminproblemen nicht zur Verfügung stehen. Nun wurde der neue Star der Serie auserkoren: Demi wird von Ariel Winter (24) ersetzt!

Wie Deadline berichtet, soll der einstige Modern Family-Star die Hauptrolle in dem Streifen verkörpern. Angeblich einigten sich die Produzenten von "Hungry" einstimmig auf diese Lösung. Laut mehreren Berichten habe Ariel den Vertrag bereits unterzeichnet. Demi wird dennoch an der Serie beteiligt sein. Die non-binäre TV-Bekanntheit wird als ausführende Produzentin an dem Pilotfilm weiterhin beteiligt bleiben.

In der kommenden Woche sollen die Dreharbeiten auch schon beginnen. In der US-amerikanischen Comedy-Serie dreht sich alles um mehrere Freunde, die sich gegenseitig bei der Suche nach Liebe, Erfolg und dem perfekten Trostessen helfen. Zu ihrer neuesten TV-Rolle hat sich Ariel momentan noch nicht geäußert.

Instagram / arielwinter Ariel Winter im Juni 2021

Instagram / ddlovato Demi Lovato im August 2021

Instagram / arielwinter Die Schauspielerin Ariel Winter im November 2021

