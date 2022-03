Sarah Hyland (31) kehrt endlich auf die TV-Bildfläche zurück! Die Schauspielerin erlangte durch die beliebte Serie Modern Family große Bekanntheit: In der Mockumentary spielte sie von 2009 bis 2020 die Rolle der Haley Dunphy. Nach Ende der Dreharbeiten zur finalen Staffel gönnte sich die gebürtige US-Amerikanerin zunächst eine Auszeit. Doch schon bald bekommen die Fans Sarah wieder öfter zu Gesicht: Sie ist in der neuen Pitch Perfect-Serie dabei!

Wie The Sun berichtet, spielt die 31-Jährige in dem Spin-off eine Figur namens Heidi, die für Bumper Allen, den einstigen Treblemakers-Anführer, arbeitet. Doch eigentlich verfolgt ihre Rolle ein ganz anderes Ziel. Sarahs Charakter will nämlich selbst als Musikerin durchstarten: "[Sie] träumt insgeheim davon, selbst eine Singer-Songwriterin zu sein und tritt nebenbei in einem Berliner Kabarett mit eigenen Songs auf."

Neben weiteren Neuzugängen sind in der Serie natürlich auch wieder einige altbekannte Gesichter mit dabei: Der Suicide Squad-Star Flula Borg wird erneut die Figur des Musikmanagers Pieter Krämer spielen. Der Schauspieler Adam DeVine (38) ist ebenfalls wieder am Start: Er schlüpft wieder in die Rolle des Sängers Bumper Allen.

Anzeige

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Adam DeVine, "Pitch Perfect"-Star

Anzeige

Getty Images Flula Borg, "The Suicide Squad"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de