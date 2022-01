Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Von 2012 bis 2017 war Pitch Perfect in drei Filmen der Weg der College-Gesangsgruppe Barden Bellas zu verfolgen und ließ die Kinokassen klingeln. Lange wurde sogar über einen vierten Teil mit Rebel Wilson (41), Anna Camp (39), Anna Kendrick (36) und Co. spekuliert. Nun wurde jedoch bekannt: "Pitch Perfect" kehrt als Serie zurück – und auch hier sind einige bekannte Gesichter mit von der Partie!

Wie Variety verkündete, hatte der Streamingdienst Peacock das Format schon im September 2021 bestellt. Unter anderem wird darin Adam DeVine (38) wieder in seine Rolle als Bumper Allen schlüpfen. Dieser versucht inzwischen sein Glück in Deutschland und will dort eine Gesangskarriere aufbauen. Dabei wird er unterstützt von Flula Borg alias Musik-Manager Pieter Krämer. Schon im zweiten Teil der Filmreihe hatte der deutsche Komiker den verbissenen Sänger der Gruppe Das Sound Machine gespielt.

In den Kinofilmen war außerdem Elizabeth Banks (47) als Gail Abernathy-McKadden zu sehen. Auch die Schauspielerin wirkt nun an dem neuen Projekt mit – allerdings nicht vor der Kamera. Sie ist dieses Mal als Produzentin mit von der Partie.

SIPA PRESS/ Action Press Rebel Wilson und Anna Camp in "Pitch Perfect"

Getty Images Flula Borg bei der Premiere von "Suicide Squad" in Los Angeles, August 2021

Getty Images Elizabeth Banks , Februar 2020

