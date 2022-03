Dieser Ring gehört zu den bekanntesten Schmuckstücken Großbritanniens. Zu ihrer Verlobung 2010 schenkte Prinz William (39) seiner zukünftigen Frau Kate (40) einen rund 300.000 Euro teuren Ring von seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36). Das wertvolle Schmuckstück soll nach Dianas Tod zwar ursprünglich Prinz Harry (37) gehört haben, doch er soll es an seinen Bruder weitergegeben haben, damit er damit die Frage aller Fragen stellen könne. Bevor Kate ihn tragen konnte, musste jedoch etwas an dem Ring geändert werden.

Wie Hello berichtete, war der berühmte Ring mit dem Saphir und dem Kranz funkelnder Diamanten drumherum für Kates Finger nämlich zunächst zu groß. Anstatt den Ring aber am Band aufzubrechen und dann zu verkleinern, sei eine andere Methode gewählt worden: Kleine Perlen aus Platin seien innen an das Band angesetzt worden, um ihn so Kates Finger anzupassen. Damit sollte sichergestellt werden, dass der materiell und emotional wertvolle Ring wirklich keine Beschädigung durch die Verkleinerung erleiden würde.

Seit diesen Änderungen trägt Kate den Ring oft zu wichtigen Anlässen. Zuletzt trug sie ihn zum Beispiel auf besonderen Porträts, die zu ihrem 40. Geburtstag gemacht wurden. In den Aufnahmen sahen Adelsexperten die Bestätigung, dass die Herzogin bereit für die Rolle als zukünftige Königin sei. Mit dem Tragen des Ringes auf den Bildern wolle sie ihre Schwiegermutter bei diesem Schritt einbeziehen: "Diana hatte die Rolle, die Kate bekommen wird, nie inne – deshalb ist es schön, dass sie so involviert wird."

Getty Images Herogin Kate und Prinz William im November 2010

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Getty Images Herzogin Kates Verlobungsring

