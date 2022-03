Dieser Look bleibt im Gedächtnis! Carrie Underwood (38) ging 2005 als Siegerin der Castingshow American Idol hervor und startete damit so richtig durch. Seitdem hat die Countrysängerin zahlreiche erfolgreiche Songs herausgebracht und ist auch nach wie vor aktiv im Musikbusiness. Daneben flasht sie gerne mit ihren tollen Outfits – wie bei den CMA-Awards, als sie ganze zwölf davon trug! Bei den ACM-Awards präsentierte sich Carrie nun in einem bunten Konfetti-Styling.

Bei den Academy Of County Music Awards, kurz ACM-Awards, war die 38-Jährige wieder stylish unterwegs. In einem figurbetonten Glitzerkleid wurde die Liedermacherin im Blitzlichtgewitter der Fotografen eingefangen, ließ es später dann aber noch so richtig krachen: Um ihren Preis für die "Single des Jahres" entgegenzunehmen, schmiss sich die blonde Schönheit in ein knallbuntes Kleid, das an Konfetti erinnert. Die Auszeichnung hatte Carrie für ihren Hit "If I Didn't Love You" erhalten, den sie gemeinsam mit Jason Aldean (45) produzierte.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Musikerin mit einem stattlichen Preis ausgezeichnet wird. 2019 räumte die Beauty bei den CMT-Awards so richtig ab! In Kategorien wie "Video des Jahres" und "Weibliches Video des Jahres" konnte sie sich gegen Konkurrenten wie Luke Combs (32) und Keith Urban (54) durchsetzen.

Getty Images Carrie Underwood im März 2022

Getty Images Carrie Underwood, Countrysängerin

Getty Images Carrie Underwood, Country-Star

