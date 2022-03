Es gibt weitere Konsequenzen für ihn! Alexander Zverev (24) sorgte bei den Mexican Open Ende Februar für eine unschöne Szene: Denn der Tennisprofi rastete auf dem Platz aus und schlug mit seinem Schläger auf den Sitz des Schiedsrichters ein. Daraufhin musste der Hamburger eine Strafe zahlen und sein Turnierpreisgeld zurückgeben. Doch damit nicht genug: Alex steht in den kommenden acht Wochen unter besonderer Beobachtung.

Wie der Tennis-Weltverband der Herren ATP jetzt mitteilte, werde Alex mit einer achtwöchigen Sperre und einer weiteren Geldstrafe von rund 23.000 Euro belegt. Beide Strafen würden jedoch zur Bewährung ausgesetzt und erst greifen, wenn der 24-Jährige sich binnen eines Jahres etwas zu Schulden kommen lässt. Die Frist endet damit am 22. Februar 2023.

Wenn er seine Emotionen künftig besser im Griff haben sollte, kann Alex also einer Sperre entgehen, die viele Tennisfans gefordert hatten. In der Gunst des Publikums ist der Partner von Sophia Thomalla (32) durch seine Aktion allerdings nicht gerade gestiegen: Bei einem Match in Brasilien wurde er auf dem Platz sogar ausgebuht.

Getty Images Alexander Zverev bei einem Tennisspiel

Getty Images Alexander Zverev beim Halbfinale der Paris Masters 2021

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Sportler des Jahres"-Gala 2021

