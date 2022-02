Hayden Panettiere (32) denkt an die Menschen in der Ukraine. Die Hollywoodschauspielerin war jahrelang mit Wladimir Klitschko (45) zusammen, der nicht nur aus der Ukraine stammt, sondern dessen Bruder Vitali (50) sogar der Bürgermeister Kiews ist. Kein Wunder also, dass Hayden einen engen Bezug zur Ukraine hat. Umso mehr werden sie sicherlich die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Tage mitnehmen. Im Netz erklärte Hayden nun, dass sie für die Menschen in der Ukraine betet.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige jetzt ein emotionales Statement: "Ich habe selbst die Stärke des ukrainischen Volkes erlebt, das so sehr für seine Unabhängigkeit gekämpft und sein Land über die Jahre hinweg verteidigt hat. [...] Ich bete für meine Familie und Freunde dort und für alle, die kämpfen. Ich wünschte, ihr hättet mehr Unterstützung und ich wünschte, ich wäre dort und würde mit euch kämpfen!" Sie bittet außerdem alle Menschen, die sich derzeit nicht in der Ukraine befinden, sich solidarisch zu zeigen und das ukrainische Volk zu unterstützen.

In den Kommentaren unter ihrem Post waren viele Follower der Heroes-Darstellerin auch um die Sicherheit von Hayden und Wladimirs siebenjähriger Tochter Kaya besorgt. Doch zumindest in diesem Punkt konnte Hayden ihre Fans beruhigen. Kaya sei in Sicherheit und sie befinde sich zurzeit nicht in der Ukraine, antwortete sie auf einen der Kommentare.

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko beim Steiger Award, 2011

Hayden Panettiere im Januar 2017

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere in Mailand, 2013

