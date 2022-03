Anna Wilken (25) hat offenbar eine schwere Nacht hinter sich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin geht im Netz immer sehr offen mit ihren gesundheitlichen Problemen um. Vor allem auf die Beschwerden, die Frauen durch Endometriose durchleiden, macht die Influencerin regelmäßig auf ihrem Social-Media-Account aufmerksam. Nun hatte Anna aber mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Ihr machte ihre Histaminintoleranz zu schaffen!

Am Dienstag gönnte sich die 25-Jährige einen schönen Tag in Antwerpen. Dort ließ sie es sich aber offenbar ein bisschen zu gut gehen. Denn noch am selben Abend bekam sie die Folgen ihrer Lebensmittelunverträglichkeit zu spüren, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Hatte gestern Abend einen richtigen Schub Histamin. War ich so lange nicht mehr mit konfrontiert und es hat mich bis jetzt echt etwas ausgeknockt." Anna litt unter anderem an Kopfschmerzen, Übelkeit, Zittern und Unruhe. "Aber bin ja selbst schuld. So sieht es dann manchmal aus, wenn es zu viel des Guten war", erklärte sie.

Trotz all dieser Beschwerden scheint Anna es aber nicht wirklich zu bereuen, dass sie ein wenig geschlemmt hat: "Aber die Schale Süßkartoffelpommes mit Trüffelmayo und die ganzen Latte macchiatos und Schoki waren trotzdem lecker."

