Hat Hans Sigl (52) inzwischen das Zeug dazu, auch ohne Doktortitel ein Menschenleben zu retten? Seit Jahren begeistert der Schauspieler in seiner Rolle des Martin Gruber alias Der Bergdoktor ein breites Publikum. In jeder Folge der Dramaserie ist nicht nur einiges im eigenen Leben des Mediziners los, sondern fast schon "nebenbei" kümmert er sich auch noch liebevoll um seine Patienten mit teils besonders skurrilen Erkrankungen. Könnte Hans durch diese schauspielerische Erfahrung mittlerweile auch im wahren Leben als Arzt einspringen?

Eine, die auf diese Frage eine Antwort haben könnte, ist Ronja Forcher (25). In ihrer Rolle der Lilli Gruber, also der Tochter des Bergdoktors, steht die Schauspielerin bereits seit einigen Jahren an der Seite von Hans am Set. "Ich hab' keine Ahnung, ob Hans ein Menschenleben retten könnte, aber ich denke schon, dass man nach so vielen Jahren einiges lernt, und Hans ist ja auch sehr intelligent", verriet Ronja gegenüber Promiflash. Ein gewisses Maß an Hintergrundwissen sei daher auf jeden Fall vorhanden. Und noch eine weitere Sache stehe laut Ronja über ihren Kollegen fest: "Er kann sehr gut den Text lernen, das bewundere ich sehr!"

Neben der schauspielerischen Erfahrung konnte auch Ronja am Filmset noch einige Tipps für ihr Privatleben mitnehmen: "Ich hab da viel gelernt, beispielsweise wie so ein Bauernhof funktioniert, oder wie die Landwirtschaft läuft." Ihre Serienfigur hält sich nämlich überwiegend auf dem Gruberhof auf. "Also das sind zwar keine Themen, die mich privat brennend interessieren, aber es ist natürlich cool, dass man da so einen Einblick bekommt", schwärmte die 25-Jährige.

Anzeige

Instagram / ronjaforcher "Der Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) und Ronja Forcher

Anzeige

Instagram / ronjaforcher Ronja Forcher und Hans Sigl am "Der Bergdoktor"-Set

Anzeige

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de