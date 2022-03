Franziska Temme (27) ist über Dominik Stuckmann (30) offenbar endgültig hinweg! Eigentlich schien die Erzieherin großen Gefallen am diesjährigen Bachelor gefunden zu haben: In der sechsten Folge wollte sie ihm sogar ihre Nummer geben. Falls es mit der Siegerin nicht klappen sollte, könne er sich ja bei ihr melden. Doch bereits eine Woche später war die Reise für die Beauty aus Kassel vorbei. Mit Promiflash sprach Franzi nun über ihr Show-Aus – und stellte klar: Sie hat mit Dominik abgeschlossen!

Im Promiflash-Interview erklärte die 27-Jährige, dass das Kapitel in ihrem Leben mittlerweile endgültig vorbei sei. "Trotzdem war es eine schöne Erfahrung, an die ich noch oft zurückdenken werde. Dominik ist und bleibt ein attraktiver Mann und wer weiß, ob es unter anderen Umständen nicht doch geklappt hätte", erklärte sie ihre Haltung. Franzi wolle die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben – und auch in Zukunft weiter nach dem Mann fürs Leben suchen.

Bis heute könne die Blondine allerdings nicht nachvollziehen, warum der 30-Jährige sie nie auf ein Einzeldate eingeladen habe. Sie wollte ihm nämlich eigentlich unbedingt noch ihre actionreiche Seite zeigen. "Vielleicht lag es tatsächlich daran, dass Dominik wollte, dass um ihn gekämpft wird", mutmaßte Franzi und fügte hinzu: "Bei uns ist wohl einfach nicht der Funke übergesprungen. Das lag mit Sicherheit auch an meiner Nervosität."

Instagram / ziskat Franziska Temme, Bachelor-Kandidatin 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit Emily von Strasser, Christina Nicolardi, Franziska Temme und Nele Wüstenberg

Instagram / ziskat Franziska Temme, Bachelor-Kandidatin 2022

