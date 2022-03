Bei Der Bachelor wurde es jetzt wieder ernst – Dominik Stuckmann (30) musste während der Nacht der Rosen eine Entscheidung fällen! In der siebten Folge der beliebten Kuppelshow ging der attraktive Unternehmer wieder auf Flirtkurs: Unter anderem stand das erste Übernachtungsdate der Staffel an – Kandidatin Anna Rossow (33) durfte eine Nacht mit dem gefragten Junggesellen verbringen. Doch nicht für alle Girls geht es so romantisch weiter: Diese zwei Liebesanwärterinnen bekamen keine Rose vom Bachelor – und sind somit raus!

In der Nacht der Rosen hatte Dominik wieder einmal die Qual der Wahl: Die Rosen verteilte der 30-Jährige nach und nach an Jana-Maria Herz (30), Nele Wüstenberg (28), Chiara Fröhlich (24), Christina Nicolardi (27) und Anna. Somit mussten Emily von Strasser (23) und Franziska Temme (27) nach der Entscheidung die Heimreise antreten – obwohl Emily in Folge fünf einen Kuss von Dominik bekommen hatte. "Ist in Ordnung. Es war eine wunderschöne Zeit mit den Mädels. Diese Fünf-Minuten-Gespräche mit ihm waren auch richtig schön. Ich denke, ich werde auf jeden Fall meine Liebe irgendwann finden", betonte Franzi nach ihrem Rauswurf.

Emily und Franzi verpassen somit ein ganz besonderes Date – die verbliebenen fünf Kandidatinnen werden in der nächsten Folge nämlich auf Dominiks Mutter treffen. "Die nächste Woche wird die alleraufregendste Woche auf der ganzen Reise für mich – ihr werdet alle meine Mutter kennenlernen", verkündete der Rosenverteiler nach der Entscheidung. Das sei ein sehr großer Schritt für Dominik, da seine Mama in der Vergangenheit bislang nur zwei seiner Freundinnen kennenlernen durfte.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Emily, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Franziska, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Dominik Emily und Franzi nach Hause schickt? Ja, das war absehbar! Nee, da bin ich total überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de