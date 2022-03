Chris Pine (41) scheint seinen neuen Look behalten zu wollen! Vor ein paar Tagen ist der Schauspieler von Paparazzi in Los Angeles abgelichtet worden. Der Star Trek-Darsteller war auf den Bildern kaum wiederzuerkennen – der Grund: Der Hottie hat sich einen Vollbart stehen und seine grauen Haare rauswachsen lassen! Seine Fans verbuchten sein verändertes Aussehen nach dem Liebes-Aus mit Annabelle Wallis (37) unter einem vorübergehenden Trauer-Look. Doch ganz offenbar feiert Chris sein neues Ich!

Ganz stolz präsentierte der Kalifornier seinen Vollbart am Mittwoch auf dem Red Carpet – genauer gesagt auf der Premiere seines neuen Films "All The Old Knives" in West Hollywood. Bei dem Event schlug Chris in einem schicken Leinenanzug auf. Gürtel, Hemd und Schuhe komplettierten das cremefarbene Ensemble. Die Kombination aus den grauen Haaren und dem schlichten Outfit lassen den 41-Jährigen deutlich älter wirken – aber viele stehen ja auf den Daddy-Look!

Zum Vergleich: Vor knapp drei Jahren besuchte er die Premiere der Serie "I Am The Night". Hier sah Chris noch ganz anders aus – und viel jünger! Er trug keinen Vollbart, dafür aber lockere Jeans zu einer modischen gelben Jacke. Was steht ihm eurer Meinung nach besser: Der alte oder der neue Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Schauspieler Chris Pine, 2022

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Getty Images Chris Pine, 2019

