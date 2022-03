Was ist denn da bei Alfred Molina und Andrew Rannells (43) los? Alfred ist eigentlich seit 2021 wieder glücklich verheiratet. Etwa ein Jahr nachdem seine erste Frau Jill Gascoine (✝83) verstorben ist, gab der Spider-Man-Star der Regisseurin Jennifer Lee (50) das Jawort. Nun sorgte Alfred auf dem roten Teppich für leidenschaftliche Knutschfotos – allerdings nicht mit seiner Jennifer. Er küsste stattdessen seinen Schauspielkollegen Andrew!

Die beiden Männer liefen am Mittwoch zusammen über den Red Carpet bei den Costume Designers Guild Awards in Santa Monica. Anstatt einfach nur auf dem Teppich zu posieren, überraschten Alfred und Andrew die Fotografen auf einmal mit einem Kuss auf die Lippen – und das vor den Augen von Alfreds Frau. Andrew gab dem 68-Jährigen sogar noch einen Schmatzer auf die Wange. Was es mit diesem plötzlichen Gefühlsausbruch auf sich hat, ist nicht bekannt.

Alfred und Jennifer schworen sich im vergangenen August in einer romantischen Zeremonie die ewige Treue. Etwas über ein Jahr zuvor, im April 2020, war Alfreds erste Frau Jill im Alter von 83 Jahren an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung gestorben. Dass Alfred inzwischen mit Jennifer wieder sein Glück gefunden hat, freut vor allem seine Familie. "Alfred hat in den vergangenen Jahren eine Menge durchgemacht und das ist wie das Märchenende in einem seiner Filme", meinte seine Schwester Lyn Molina gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Alfred Molina und Andrew Rannells bei den Costume Designers Guild Awards

Anzeige

Getty Images Alfred Molina bei der Premiere von "Die Eiskönigin II"

Anzeige

Getty Images Jennifer Lee und Alfred Molina bei den Visual Effects Society Awards, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de