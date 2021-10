Julia Holz ist mehr als erleichtert! Hinter der Goodbye Deutschland -Auswanderin liegen schwere Wochen und Monate. Anfang des Jahres bekam die Blondine nämlich eine niederschmetternde Diagnose: Sie hat Gebärmutterhalskrebs. Sie gab jedoch nicht auf und kämpfte gegen den Krebs an – dafür musste sie sich Operationen und einer Chemo- und Strahlentherapie stellen. Glücklicherweise mit Erfolg: Julia ist jetzt endlich krebsfrei!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete Julia die tollen Neuigkeiten freudestrahlend: "Ich bin krebsfrei! Ich kann es noch gar nicht fassen, ich bin so froh und dankbar." Das Gefühl, "keinen Scheißer" mehr in sich zu haben, sei unfassbar toll. Der Kampf, der hinter ihr liegt, sei kein leichter gewesen – dennoch habe die Beauty sich niemals unterkriegen lassen. "Was ich damit sagen will, ist einfach nur: Gebt niemals auf und denkt immer an das Positive und kämpft", appellierte sie an ihre Fangemeinde.

Dennoch wird Julia in Zukunft weiterhin in ärztlicher Beobachtung bleiben müssen, wie sie erzählte. "Natürlich muss ich jetzt alle zwei bis drei Monate zur Kontrolle in die Klinik fahren und immer hoffen, dass da nichts wiederkommt oder schon da ist", fuhr sie fort.

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de