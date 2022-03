Yeliz Koc (28) überrascht mit einer ganz besonderen Anekdote! Die Beauty ist heute eine erfolgreiche Influencerin mit über einer halben Million Instagram-Abonnenten. Aber im TV fing alles an: Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30), die bald bei Kampf der Realitystars zu sehen sein wird, begann ihre Karriere 2018 bei Der Bachelor. Doch was bisher wohl kaum jemand wusste: Yeliz musste damals regelrecht gezwungen werden, sich bei der Kuppelshow zu bewerben!

Das enthüllte sie jetzt in ihrem neuen Podcast "Bad Boss Moms" mit ihrer Schwester Filiz Koc (35), die Yeliz managt. "Meine Schwester hat ganz viel Potenzial in mir gesehen – ich leider nicht. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Sie hat mich damals zu meinem Glück gezwungen: Sie hatte mich gezwungen, mich beim Bachelor zu bewerben und ich hatte gar keine Lust darauf", schildert Yeliz. Aber wieso hatte die Beauty ursprünglich kein Interesse an dem Format? "Weil es gar nicht meine Welt war. Ich war früher ein komplett anderer Mensch, habe mich nicht getraut, mit fremden Menschen zu reden", erinnert sich die 28-Jährige.

Weiter berichtet Yeliz: "Meine Schwester wollte einfach, dass ich über mich hinauswachse – und das Ganze hat eigentlich ganz gut geklappt." Als damals dann die Zusage kam, habe sie vor Freude geweint. "Wir konnten es zuerst gar nicht glauben. Es war total aufregend. Es war die beste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe und würde es jederzeit wieder tun", stellt die junge Mama klar.

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz Rose

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

