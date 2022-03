Der Zoff ging ihm offenbar ziemlich nahe! Jimi Blue Ochsenknecht (30) und seine ehemalige Partnerin Yeliz Koc (28) trennten sich kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Im Netz folgte daraufhin ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden – wobei es hin und wieder auch mal unter die Gürtellinie ging. Jimi schien die Attacken seiner Verflossenen immer ruhig hinzunehmen – jetzt verriet er aber, dass er zwischenzeitlich sogar über juristische Schritte nachdachte!

"Was mich eigentlich am meisten nervt, ist, dass meine Family solche Drohungen bekommen hat", berichtete Jimi in der Reality-Doku Diese Ochsenknechts. Denn auch seine Mutter Natascha (57) sowie seine Schwester Cheyenne (21) und deren Verlobter Nino erlebten innerhalb der sozialen Netzwerken nach der Trennung einen echten Shitstorm. "Wäre sie nicht schwanger und es wäre einfach nur eine Beziehung ohne Kind im Spiel, hätte sie auf jeden Fall schon einige Anwaltsbriefe von mir bekommen", erklärte der 30-Jährige in der Show.

Im Gespräch mit Promiflash erzählte Cheyenne, dass ihr vor allem ihr Partner helfe, mit dem Gegenwind im Netz klarzukommen: "Er ist immer da und redet immer mit mir darüber, gibt mir Tipps und versucht mich da runterzuholen." Gerade wenn die Kommentare beleidigend werden, sei Nino eine große Stütze für sie: "Wenn ich in so einem Mobbing-Loch bin, dann holt er mich da direkt raus, und das funktioniert auch sehr gut, wenn eine Hate-Welle kommt."

"Diese Ochsenknechts" – immer montags um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf!

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Sky/Jennifer Endom Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Verlobter Nino

