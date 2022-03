Übertreibt sie es? Khloé Kardashian (37) liebt Sport und trainiert in den letzten Monaten, was das Zeug hält – vor allem nach der Trennung von ihrem Ex Tristan Thompson (30). Das teilt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit auch gerne in den sozialen Medien und lässt ihre Fans an ihren Fortschritten beim Muskelaufbau teilhaben. Doch die machen sich nun ziemlich Sorgen: Auf neuesten Schnappschüssen sieht Khloé sehr dünn aus!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Influencerin mal wieder im Gym: In einem pinken Sport-Outfit posierte Khloé vor dem Spiegel und präsentierte ihre trainierte Körpermitte und ihre schmale Taille. Doch ihre Follower waren davon nicht allzu begeistert und bezogen im Netz Stellung zu ihrem Gewichtsverlust. "Khloé sieht so dünn aus!", lautete nur einer von vielen Kommentaren.

Einige Fans bangten sogar um das Wohlbefinden der 37-Jährigen. "Wow, das ist extrem schockierend. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich habe wirklich Angst um sie", zeigte sich ein User besorgt um Khloé. Andere waren wiederum von den Reaktionen ziemlich genervt und schlugen sich auf die Seite des TV-Stars: "Ich habe wirklich genug von den ständigen Gewichtskommentaren. Lasst sie in Ruhe."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Gym, März 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star im März 2022

