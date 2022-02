Dieser Rücken kann definitiv entzücken! Khloé Kardashian (37) ist in letzter Zeit richtig im Fitnesswahn und trainiert mehrmals die Woche für ihre Traumfigur. Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty teilt gerne im Netz ihre Fortschritte beim Muskelaufbau oder setzt ihre Figur gekonnt in Szene. Nun flashte sie ihre Fans erneut: Khloé präsentiert auf einem neuen Bild ihre ziemlich definierte Rückenmuskulatur!

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit zwei Gym-Pics beim Work-out. "Ungefähr drei Monate liegen die Bilder auseinander", erklärte Khloé unter den Fotos, die einen Vorher-Nachher-Vergleich von ihrem trainierten Rücken zeigen. Dabei weiß sie mit schwarzem Sport-BH und Leggins auch ihre Figur in ein gutes Licht zu rücken.

Ihre Fans sind begeistert von ihren Fortschritten. "Ich bin so beeindruckt von deiner Hartnäckigkeit, Khloé", kommentierte eine Userin unter den Bildern. Und viele wollen es der Influencerin sogar direkt gleichtun. "Inspirierend, im Ernst – ich muss mein Leben (und meinen Rücken und meine Arme) in den Griff bekommen", witzelte ein weiterer Fan.

Khloé Kardashian, TV-Star im Februar 2022

Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Khloé Kardashian, Unternehmerin

