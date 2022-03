Bob Sagets (✝65) Tod hat ein tiefes Loch in das Leben seiner Angehörigen gerissen. Der Schauspieler war seinen Fans vor allem durch seinen Auftritt in der Sitcom Full House bekannt. Im Januar verstarb er jedoch plötzlich an einer tödlichen Kopfverletzung. Für seine Fans und seine Familie war das ein schwerer Schlag. Seine Frau Kelly Rizzo kann seinen Verlust auch heute, zwei Monate nach seinem Tod, nicht fassen.

Auf Instagram postete die Blondine jetzt ein Foto von sich und Bob und verlieh ihren Gefühlen in einem emotionalen Text dazu Ausdruck. "Zwei ganze Monate. Ich habe erlebt, dass Zeit nun nichts und alles gleichzeitig bedeutet. Man zählt die Wochen und die Monate, es sind komische und surreale Meilensteine. Wie könnten es zwei Monate ohne dich sein?", schrieb sie. Es fühle sich an, als wäre er doch gestern noch da gewesen – und als ob er eigentlich nie weg gegangen wäre.

Kellys Follower spendeten ihr in der Kommentarspalte Trost und bekundeten ihr Mitgefühl. "Bob ist immer noch hier, er ist in all jenen, die das Glück hatten, ihn kennenlernen zu dürfen. Er wird immer bei dir sein", schrieb unter anderem eine Nutzerin.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Dezember 2021 in Los Angeles

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

