Kelly Rizzo sicher: Bob Saget (†) erfreut ihre neue Liebe

Im Januar 2022 verlor Kelly Rizzo (45) ihren Ehemann Bob Saget (✝65). Mittlerweile ist die Witwe wieder in festen Händen. Ihr Freund Breckin Meyer (50) half ihr über den Verlust und die Jahre tiefer Trauer hinweg. Wie die Internetbekanntheit im Interview mit Us Weekly erzählt, bekomme sie immer zu hören, dass ihr verstorbener Gatte ihren neuen Partner geschickt habe – und davon scheint auch Kelly überzeugt zu sein. Zu Lebzeiten hätte Bob allein "bei dem Gedanken, dass ich mit jemand anderem spreche, seinen Verstand verloren", erklärt sie. Dennoch: "Aber ich unterscheide zwischen dem himmlischen Bob und dem irdischen Bob. Der irdische Bob hätte gesagt: 'Wie kannst du es wagen?' Der himmlische Bob will, dass ich glücklich bin."

Zudem ist Kelly sicher, dass der Full House-Star sich vor allem darüber freuen würde, dass sie letztendlich mit Breckin zusammen ist. "Ich habe das Gefühl, wenn er sich jemanden für mich hätte aussuchen können, wäre es Breckin gewesen", meint der Social-Media-Star. Ihr früherer Ehemann habe den "Garfield"-Star "sehr respektiert". "Und sie haben einander wirklich sehr gemocht", fügt die 45-Jährige hinzu.

Seit Februar dieses Jahres sind Kelly und Breckin ein Paar. Mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der Grammy Awards 2024 machten sie ihre Beziehung offiziell. Für ihre neue Partnerschaft stand Kelly aber zu Beginn ziemlich in der Kritik und sah sich mit viel Hate konfrontiert. Doch das ließ sich die Beauty nicht gefallen. In einem Video auf TikTok konterte sie ihren Hatern und erklärte, dass man sich nach dem Tod seines Partners "schuldig fühlt, sich schämt, sich schrecklich fühlt, aber sich auch einsam fühlt, also will man es tun, wenn einem der Gedanke kommt, sich wieder zu verabreden." Es sei nicht einfach, sich auf jemand Neues einzulassen. Doch Personen, die nicht in der gleichen Situation stecken, haben "kein Recht" zu urteilen, weil sie "nicht wissen, wie es ist".

Getty Images Breckin Meyer und Kelly Rizzo, Oktober 2024

Instagram / kellyrizzo Kelly Rizzo, Social-Media-Bekanntheit

