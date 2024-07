John Stamos und Dave Coulier erinnern an Bob Saget (†65)

John Stamos (60) und sein früherer Full House-Kollege Dave Coulier (64) nutzen die erste Episode ihres "Full House Rewind"-Podcasts, um an ihren verstorbenen Freund und Co-Star Bob Saget (✝65) zu erinnern. In ihren Geschichten und Anekdoten über den Schauspieler, der vor rund zweieinhalb Jahren verstarb, werden die beiden ganz emotional. "Wir verarbeiten immer noch seinen Verlust", sagt John, während Dave hinzufügt: "Das hat eine riesige Lücke in unserem Leben hinterlassen." Die beiden widmen ihrem Freund die erste Folge des Podcasts.

Während des Podcasts reflektiert John auch darüber, dass Bob zu Lebzeiten nicht verstanden habe, wie sehr er geschätzt wurde. "Das Traurigste für mich ist, dass er nicht wusste, wie sehr er geliebt wurde", erklärt der Schauspieler und fügt hinzu: "Als er starb, war das wie ein Tsunami der Liebe. Ich mache keine Witze, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand vor Bob so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, als er starb – vielleicht Prinzessin Diana (✝36)." Der 65-Jährige sei immer sehr hart mit sich selbst umgegangen und habe nie erkannt, wie "brillant" er eigentlich war. John und Dave nehmen eine Botschaft für immer von Bob mit: "Er sagte immer: 'Ich liebe dich. Ich sorge mich um dich. Ich bin stolz auf dich. Du bist mein Bruder. Der morgige Tag ist nie versprochen, Leute.'"

Bob wurde am 9. Januar 2022 in einem Hotelzimmer in Florida tot aufgefunden, nachdem er dort eine Stand-up-Show gegeben hatte. Eine Autopsie ergab später, dass er an den Folgen eines Sturzes gestorben war. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Verstorbene nach hinten gestürzt ist und dabei auf die Rückseite seines Kopfes aufgeschlagen ist", hieß es in dem Bericht der Rechtsmedizin von Orange County, wie unter anderem Page Six berichtete. Der Serienstar habe mehrere Schädelbrüche sowie eine Hirnblutung erlitten. Doch er habe die Schwere seiner Verletzungen selbst wohl erst nicht gesehen, weswegen er keinen Arzt aufgesucht habe und einfach schlafen gegangen sei.

Bobs plötzlicher Tod war für alle seine "Full House"-Kollegen sehr schlimm. Candace Cameron Bure (48), die Bobs älteste Serientochter gespielt hatte, zeigte sich besonders fassungslos. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte. Bob war einer der besten Menschen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Ich habe ihn so sehr geliebt." Auch Andrea Barber (48), die die Rolle der Nachbarin Kimmy Gibbler übernommen hatte, teilte ihre Trauer in einem emotionalen Instagram-Post. "Das tut weh. Er hatte von allen in Hollywood das größte Herz. [...] Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Ich habe keinen Zweifel, dass du alle im Himmel so sehr zum Lachen bringst, dass ihre Wangen wehtun, genauso wie du es hier auf Erden getan hast."

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Saget, 2015

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de