Bob Sagets Witwe will nächste Hochzeit nicht überstürzen

Kelly Rizzo (45), die Witwe des 2022 verstorbenen Schauspielers und Komikers Bob Saget (✝65), genießt ihr Leben mit ihrem neuen Freund, dem Schauspieler Breckin Meyer (50), in vollen Zügen. Den nächsten Schritt wollen die beiden aber in nächster Zeit wohl erst mal nicht gehen, wie sie in einem Interview mit People klarstellte: "Ich bin in einer wunderbaren Lage, weil ich 45 bin. Ich will keine Kinder. Ich war schon einmal verheiratet, also habe ich es nicht eilig, noch einmal zu heiraten. Warum denn auch?"

Dass Kelly und ihr neuer Partner in Zukunft noch vor den Traualtar treten werden, wolle sie aber dennoch nicht ganz ausschließen. Sie sei sehr wohl "offen" für eine weitere Eheschließung. "Ich habe es nicht eilig. Ich genieße das Leben im Moment und ich genieße die Zeit mit ihm. Und was auch immer eines Tages passieren wird, passiert", deutete sie vielsagend an.

Kelly genießt nun die neue Phase ihres Lebens an der Seite von Breckin. Die beiden machten ihre Beziehung erstmalig im Februar 2024 bei Steven Tylers (76) jährlicher Grammy Viewing Party öffentlich. Gegenüber E! News erzählte sie kürzlich, wie sehr Breckin ihr dabei geholfen habe, den Tod ihres Mannes zu verarbeiten. "Er wusste, was ich durchgemacht habe, und er schätzte und akzeptierte es", erklärte sie und ergänzte: "Er spricht gerne über Bob und ermöglicht es mir, offen über meine Gefühle zu reden."

Getty Images Kelly Rizzo, 2024

Getty Images Kelly Rizzo und Breckin Meyer im Oktober 2024

