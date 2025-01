Kelly Rizzo und Breckin Meyer tauschen heiße Küsse aus

Kelly Rizzo (45) und Breckin Meyer (50) zeigen, wie verliebt sie sind: Kürzlich wurde das Paar bei einem Ausflug zum Wochenmarkt in Studio City, Kalifornien, gesehen. Dabei teilten sie nicht nur herzliche Momente des Lachens, sondern tauschten auch innige Küsse aus. Auf Bildern, die JustJared vorliegen, ist zu sehen, dass Kelly einen bequemen schwarzen Jogginganzug mit passender Baseballkappe trägt, während Breckin in einem grauen Freizeit-Outfit unterwegs ist.

Kelly und Breckin hatten ihre Beziehung im Februar 2024 offiziell gemacht, gemeinsame öffentliche Auftritte sind jedoch selten. Zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Bob Saget (✝65), der im Januar 2022 überraschend verstarb, scheint Breckin seine Kelly tatkräftig dabei zu unterstützen, neuen Lebensmut zu finden – an seiner Seite wirkt sie sichtlich glücklich. "Er spricht gerne über Bob und ermöglicht es mir, offen über meine Gefühle zu reden", schwärmte sie in einem früheren Interview mit E! News und ergänzte: "Er wusste, was ich durchgemacht habe, und er schätzte und akzeptierte es."

Für Kelly war Bob sowohl beruflich als auch privat eine zentrale Figur gewesen. Das Paar hatte 2018 geheiratet und galt als sehr glücklich. Am 9. Januar 2022 brach der Komiker dann in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, zusammen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der 65-Jährige an den Folgen einer Kopfverletzung starb.

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

Getty Images Kelly Rizzo und Breckin Meyer im Oktober 2024

