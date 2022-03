Durek Verrett war offenbar schon einmal verheiratet! Wegen ihrer Liebe zu dem Schamanen sorgt Märtha Louise von Norwegen (50) seit einigen Jahren für Schlagzeilen. Doch offenbar scheint es zwischen den beiden auch längerfristig gefunkt zu haben – die Prinzessin will mit ihren Kindern zu ihrem Liebsten in die USA ziehen. Nun kam ein ungewöhnliches Detail aus dessen Vergangenheit ans Licht: Durek sorgte dafür, dass seine Ex-Frau im Knast landete!

Wie Bild berichtete, war der 47-Jährige vier Jahre lang mit der Tschechin Zaneta Marszalkova verheiratet. Der Buchautor beteuerte, dass seine Ex-Frau ihn jedoch nur ausgenutzt habe: "Ich merkte, dass Zaneta durch mich nur eine Green Card bekommen wollte, um in den USA zu bleiben. Ich war so sauer und informierte die Behörden. Zaneta kam in den Knast." Davon habe er auch seiner jetzigen Geliebten erzählt.

Ob die Prinzessin und der Schamane ebenfalls eines Tages den Bund der Ehe eingehen werden? Momentan haben sie vermutlich ganz andere Dinge im Kopf: Der selbst ernannte Geistheiler leidet nämlich an einer Nierenkrankheit und braucht allem Anschein nach ein neues Organ. Seine Herzensdame komme allerdings nicht als Spenderin infrage, wie ein Freund des US-Amerikaners gegenüber Bild verriet.

Instagram / iam_marthalouise Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen im August 2019

Daniel Perez/Getty Images Durek Verrett

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, Mai 2019

