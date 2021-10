Märtha Louise von Norwegen (50) ist happy! Seit 2019 ist die Schwester von Prinz Haakon (48) mit Durek Verrett liiert. Die Beziehung des selbst ernannten Schamanen und der Norwegerin schien bestens zu laufen. Doch Anfang des Jahres wurden Gerüchte laut, die eine Trennung des Paares vermuten ließen. Die Spekulationen wurden allerdings im August entkräftet. Und jetzt scheinen Märtha und Durek wieder glücklich miteinander zu sein!

Paparazzi erwischten Märtha und Durek vor wenigen Tagen in Los Angeles. Die Prinzessin und der Schamane wirkten bei einer kleinen Shoppingtour in der Nähe von Beverly Hills ziemlich vertraut. Zärtlich gaben sich die beiden einen Kuss auf den Mund und schlenderten dann Hand in Hand Richtung Shop­ping­mall. Auch ihre Outfits schienen Märtha und Durek aufeinander abgestimmt zu haben: Beide waren im eleganten Business-Look unterwegs.

Ist Märtha sogar zu ihrem Freund nach L.A. ausgewandert? Im April dieses Jahres hatte sie zumindest von ihren Umzugsplänen berichtet. "Jetzt gerade ist es schwer zu planen, aber wir wollen bald umziehen. Die Kids werden natürlich mitkommen!", hatte die 50-Jährige gegenüber dem skandinavischen Magazin VG erzählt.

GAC / MEGA Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett in Los Angeles, September 2021

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett, August 2019

Getty Images Märtha Louise von Norwegen in Stockholm, 2013

