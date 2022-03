Dieses Interview mit Stevie J (50) verlief wohl ganz anders als geplant! Der US-Amerikaner ist seit den 1990ern einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt. Der Grammy-Gewinner arbeitete bereits mit Berühmtheiten wie Jay-Z (52) und Mariah Carey (51) zusammen. Privat lief es jedoch zuletzt nicht so rund für ihn. Im vergangenen Jahr hatten er und Faith Evans (48) die Scheidung eingereicht. Alleine ist er seitdem aber anscheinend nicht. Denn Stevie soll nun sogar während eines Interviews oral befriedigt worden sein!

Wie TMZ berichtet, lieferte der Musiker in der US-Unterhaltungsshow "Leah's Lemonade" während einer Video-Liveschalte entsprechende Bilder. Stevie lag oberkörperfrei in seinen Laken und hatte dabei augenscheinlich auch noch weibliche Gesellschaft. In dem Video waren immer wieder Hände zu sehen, die über seinen nackten Oberkörper fuhren. Die Moderatorin der Sendung, Leah A. Henry, traute zuerst wohl ihren Augen nicht, versuchte aber, professionell zu bleiben.

Stevie hingegen wirkte unkonzentriert und ging fast gar nicht auf die Fragen der Reporterin ein. Diese bohrte schließlich lachend nach: "Was zum Teufel ist bei dir da los?" Darauf hatte der 50-Jährige aber keine richtige Antwort. Die Zuschauer zeigten sich auf Twitter schockiert: "Wenn das wahr sein sollte, dann hat er einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Mit 21 Jahren kann ich es verstehen, aber mit fast 50. Das muss nicht sein", schrieb ein fassungsloser User.

Anzeige

Getty Images Stevie J im September 2019

Anzeige

Getty Images Musikproduzent Stevie J im August 2016

Anzeige

Getty Images Faith Evans und Steve J im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de