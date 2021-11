Es sind traurige News für ihre Fans! Faith Evans (48) und ihr Mann Stevie J sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Vor drei Jahren gab sich das Paar das Jawort und gründet mit seinen insgesamt zehn Kindern aus früheren Beziehungen seitdem eine große Patchwork-Familie. Doch die Liebe wurde immer wieder überschattet: Im vergangenen Jahr wurde die Sängerin sogar wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Jetzt scheint es nicht mehr weiterzugehen – Faith und Stevie lassen sich scheiden!

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ berichtete, habe Stevie die Scheidung eingereicht. Der Schritt komme für viele Beobachter wegen der bewegten Vergangenheit des Paares nicht besonders überraschend. Für den rechtlichen Schritt habe der Musikproduzent den County Superior Court in Los Angeles aufgesucht, hieß es weiter.

Geheiratet hatten die beiden Musiker 2018 überraschend in Las Vegas. In einer intimen Zeremonie hatten sie damals in ihrem Hotelzimmer Ja gesagt. Nicht einmal engen Freunden und ihrer Familie sollen sie zuvor Bescheid gesagt haben.

Anzeige

Getty Images Faith Evans im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Stevie J im September 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Stevie J und Faith Evans im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de