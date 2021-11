Kommt nun etwa doch alles anders? Faith Evans (48) und ihr Mann Stevie J (50) hatten in der vergangenen Woche ihre Fans schockiert: Nach drei Jahren Ehe hatte der Musikproduzent verkündet, dass er die Scheidung eingereicht habe. Das Paar hatte immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil der Sängerin häusliche Gewalt vorgeworfen wurde. 2020 wurde Faith sogar festgenommen. Doch jetzt scheint es ein schnelles Liebes-Comeback zu geben: Die zwei vergnügten sich nämlich gemeinsam am Strand!

Auf Instagram postete Faith jetzt eine Reihe von kurzen Videos, die ihren Noch-Mann und sie ausgelassen am Flutsaum zeigen. In den Clips stellen die beiden Musikprofis ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis – beide filmten sich gegenseitig dabei, wie sie ein Rad schlagen! "So befreiend", schrieb Faith unter den Beitrag.

Die Fans des Paares freuten sich unter dem Post wahnsinnig über den Pärchen-Content. Mit der Trennung der beiden scheinen die Follower so gar nicht einverstanden gewesen zu sein. "Keep the Faith, Stevie" [z. Dt.: "Behalte Faith", aber auch: "Verlier den Glauben nicht"], kommentierte ein User die Lovestory humorvoll.

Instagram / therealfaithevans Faith Evans im November 2021

Instagram / therealfaithevans Stevie J im November 2021

Getty Images Stevie J und Faith Evans

