Stevie J. setzt alle Hebel in Bewegung. Im vergangenen November verkündete der Musikproduzent, dass er sich von seiner Frau Faith Evans (48) scheiden lassen will. Der Prozess war schon in vollem Gange und die beiden verhandelten unter anderem über die Zahlungen des Unterhalts. Doch nun will er die Sängerin offenbar für sich zurückgewinnen: Stevie teilte öffentlich ein emotionales Statement an seine Ex!

Auf seinem Instagram-Profil postete der Songwriter ein gemeinsames Bild mit Faith. Darunter brachte er seine Reue zum Ausdruck: "Faith Rene Jordan, ich habe dich verletzt, dich nicht respektiert und dich vor der ganzen Welt gedemütigt. Von heute an verspreche ich, auf deine Gefühle zu hören und mit deinem Herzen behutsamer umzugehen." Jetzt will er augenscheinlich seine Ex unbedingt zurück und gestand ihr sogar seine Liebe! "Ich habe meine Lektion gelernt und möchte NIE mehr ohne dich leben. [...] Ich bitte dich, mir in deinem Herzen zu verzeihen und mir zu erlauben, unser Vertrauen wiederherzustellen", schrieb er weiter.

Aber hat diese öffentliche Entschuldigung Wirkung gezeigt und die Scheidung gestoppt? Wie Radar herausgefunden hat, beweisen Gerichtsdokumente: Der Prozess schreitet weiter voran und wird vor dem Gericht in Los Angeles nach wie vor behandelt.

Faith Evans und Steve J im November 2018

Stevie J im September 2019

Faith Evans und Stevie J im Kings Theatre in New York, 2019

