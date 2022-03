William Hurt (71) machte sich in Hollywood einen Namen als großer Schauspieler. In seinem Fach war der US-Amerikaner überaus erfolgreich: Neben drei Golden-Globe-Nominierungen war er auch gleich viermal für den Oscar nominiert. Einmal durfte er den berühmten Filmpreis als bester Hauptdarsteller im Streifen "Kuss der Spinnenfrau" auch mit nach Hause nehmen. Jetzt ist William im Alter von 71 Jahren verstorben.

Wie Deadline berichtete, veröffentlichte Will, der Sohn des Filmstars, jetzt ein offizielles Statement und bestätigte den Tod seines berühmten Vaters. "Mit großer Trauer beklagt die Hurt-Familie den Tod des geliebten Vaters und Oscar-Preisträgers, der am 13. März 2022, eine Woche vor seinem 72. Geburtstag, verstarb", erklärte Will darin. William sei friedlich im Kreise seiner Familie an einem natürlichen Tod gestorben. "Die Familie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre", schloss sein Sohn die Nachricht.

Auf Twitter zeigten sich die Fans weltweit schockiert über den unerwarteten Tod der Hollywood-Größe. "Einer der wenigen auf der großen Bühne, die ich, wegen der immer verspürten Nähe, gerne einmal getroffen hätte. Traurig. Und viel zu jung. Aber es gibt diese vielen großartigen Filme mit ihm - für immer", lautete nur eine der zahlreichen trauernden Nachrichten.

Getty Images William Hurt im Februar 2014

Getty Images Willaim Hurt, Schauspieler

Getty Images William Hurt im Dezember 2013

