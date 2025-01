Marlee Matlin enthüllt Missbrauch durch William Hurt

Marlee Matlin gewährt in der neuen Dokumentation "Marlee Matlin: Not Alone Anymore" einen schonungslosen Einblick in ihre schwierige Beziehung zu Schauspielkollege und Ex-Partner William Hurt (74), der 2022 verstarb. Die beiden lernten sich 1986 am Set des Films "Gottes vergessene Kinder" kennen. Marlee war damals 19 Jahre alt, William bereits 35. Wie sie jetzt gesteht, sei ihre Beziehung, die sowohl vor als auch hinter der Kamera stattfand, von wiederholter emotionaler und körperlicher Gewalt geprägt gewesen. Besonders eindringlich schildert Marlee in der Dokumentation die Oscar-Verleihung 1987. Dort gewann sie als erste gehörlose Schauspielerin den Preis für die "Beste weibliche Hauptrolle". William überreichte ihr die Trophäe feierlich, doch sei ihr in diesem Moment ganz und gar nicht zum Lächeln zumute gewesen: "Ich hatte Angst, weil ich wusste, dass er nicht glücklich war", erinnert sie sich.

Geboren und aufgewachsen in Illinois, verlor Marlee bereits im Alter von 18 Monaten ihr Gehör. Trotz dieser Herausforderung fand sie ihre Leidenschaft in der Schauspielerei, was schließlich zu ihrem Debüt in "Gottes vergessene Kinder" führte. So kommen in der Dokumentation neben der Schauspielerin selbst auch Wegbegleiter wie ihre Gebärdensprachdolmetscher und die Regisseurin ihres Debütfilms, Randa Haines, zu Wort. Sie berichten, dass ihnen damals sichtbare Blessuren an Marlees Körper aufgefallen seien und es am Set mit William immer wieder zu unangenehmen Situationen gekommen wäre. Eingegriffen hätte letztendlich aber niemand, da man sich nicht in die Beziehung der beiden habe einmischen wollen. Bereits in ihrer 2009 erschienenen Autobiografie "I'll Scream Later" hatte die 59-Jährige William der Gewalttätigkeit ihr gegenüber bezichtigt, woraufhin sich der Schauspieler auch öffentlich entschuldigte, wie The Independent berichtete.

Abseits ihres Schaffens in der Filmbranche hat sich Marlee durch ihren Aktivismus für die Rechte von Gehörlosen einen Namen gemacht. Sie setzte sich dafür ein, Untertitel in TV-Programmen zu etablieren, und war ein Vorbild für spätere gehörlose Künstler wie Troy Kotsur (56), der 2022 ebenfalls einen Oscar gewann. Durch ihren offenen Umgang mit ihrer Lebensgeschichte und ihren Herausforderungen inspiriert Marlee heute Millionen Menschen und ist weiterhin eine einflussreiche Stimme für Inklusion und Gleichberechtigung in der Filmindustrie und darüber hinaus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Marlee Matlin im Januar 2025 in Utah

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Coda"-Cast bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige