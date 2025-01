Marvel-Film 2025: Diese Rolle übernimmt Harrison Ford (82)

Schauspieler Harrison Ford (82) tritt in große Fußstapfen: Im kommenden Marvel-Film "Captain America: Brave New World" übernimmt er die Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Zuvor wurde die Rolle von William Hurt (74) verkörpert. William, der über 13 Jahre hinweg in fünf MCU-Filmen als Ross zu sehen war, verstarb im Jahr 2022. In Harrisons Version hat die Figur eine weitreichende Karriere hinter sich – Thaddeus ist mittlerweile Präsident der Vereinigten Staaten und wird im neuen Film zu "Red Hulk". In den deutschen Kinos startet das Abenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) am 13. Februar 2025.

In einem Gespräch mit Empire zeigte sich der 82-Jährige nachdenklich über die Herausforderung, diese ikonische Rolle zu übernehmen: "Ich war ein wenig besorgt, diese Rolle von Bill Hurt zu übernehmen, der ein wunderbarer Schauspieler war." Trotzdem reizte ihn die Möglichkeit, seinen eigenen Zugang zur Figur zu finden. Harrison gab zu, dass er nicht tief in der Marvel-Welt verankert sei. Die Möglichkeit, mit einem hochkarätigen Ensemble zu arbeiten, hat ihn schließlich doch überzeugt: "Warum sollte ich nicht auch eine gute Zeit haben?" Der Regisseur Julius Onah lobte den Schauspieler für seine Darstellung und bezeichnete sie als "überwältigend", was die Fans auf ein gelungenes Debüt hoffen lässt.

Harrison Ford, der durch Rollen wie den Abenteurer Indiana Jones oder Han Solo in Star Wars bekannt wurde, ist für seinen trockenen Humor und seine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit seinen Filmprojekten berühmt. Trotz seiner Begeisterung für die Arbeit empfand er die Hulk-Rolle eher nüchtern. Bereits vor Monaten hatte er in einem Interview mit Ironie gesagt, dass er "sich für Geld wie ein Idiot verhalten musste". Abseits der großen Leinwand zeigt sich Harrison Ford stets bodenständig. In Interviews betont er häufig das einfache Leben, das ihn abseits von Filmsets glücklich macht. Seit 2010 ist er mit der Kollegin Calista Flockhart verheiratet, mit der er einen Sohn großzieht. Insgesamt hat er fünf Kinder. Die Schauspielerei will er so schnell aber noch nicht aufgeben.

Getty Images William Hurt, Oscar-Preisträger

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Dezember 2022

