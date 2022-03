Britney Spears (40) will nicht, dass ihre Söhne erwachsen werden! Gemeinsam mit ihrem Ex Kevin Federline (43) hat die Sängerin zwei Söhne: Jayden (15) und Sean (16). Die beiden hält sie jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit raus und teilt nur selten Bilder von ihnen. Jetzt verriet die Blondine aber, dass die beiden schon ziemlich groß werden: Und das schmerzt Britney ganz schön!

Auf Instagram teilte die "Circus"-Interpretin aufreizende Fotos von sich: In einem heißen Minikleid mit kleinen Herzen schwingt sie die Hüften oder trägt ihren kleinen Welpen auf dem Arm. Der ist schon fast zu groß für ihren Arm geworden, was sie wiederum an ihre Söhne denken lässt: "Ich will nur sagen, dass es genauso ist wie damals, als meine Jungs größer wurden. Es schmerzt wirklich!", klagte Britney unter dem Post. Nun hat die 40-Jährige immer öfter das Gefühl, von ihren Söhnen nicht mehr gebraucht zu werden.

Gerne würde Britney Jayden und Sean ihren Fans zeigen, aber offenbar wollen die zwei aus den sozialen Medien ihrer berühmten Mutter herausgehalten werden. "Hoffentlich kann ich eines Tages aktuelle Bilder von uns zeigen, aber in der Zwischenzeit respektiere ich ihre Wünsche", erklärte sie. Aber Trost findet die Entertainerin in ihrem vierbeinigen Gefährten. "Sawyer wird zwar größer, aber wird mich immer brauchen und das mag ich", witzelte sie.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston im Disneyland

Anzeige

MEGA Sängerin Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de