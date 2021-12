Das haben ihre Fans lange nicht zu Gesicht bekommen! Britney Spears (40) hat in diesem Jahr einen langen Kampf gewonnen: 13 Jahre lang hatte ihr Vater Jamie Spears (69) die Vormundschaft über die Sängern inne. Während sie nicht frei über ihr Leben bestimmen konnte, verbrachte Britney auch enorm wenig Zeit mit ihren Söhnen Sean Preston (16) und Jayden James (15). Jetzt genießt Britney ihr Dasein als Zweifachmama dafür umso mehr!

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt ein Video, in dem sie mit ihren beiden Teenie-Söhnen und ihrem Verlobten Sam Asghari in einem Mitmach-Museum zu sehen ist. Auf den Aufnahmen bummeln die vier fröhlich durch die Ausstellung und bemalen sich in einem Schwarzlichtraum mit fluoreszierender Farbe. Auch allerhand optische Täuschungen und Lichtinstallationen sind zu sehen. "Abenteuer mit den Kindern machen so einen Spaß", schrieb Britney unter den Beitrag.

Die Fans der 40-Jährigen freuten sich wahnsinnig über ihren Post. "Oh, da ist mein Herz ein wenig geschmolzen! Ich liebe es, dich so glücklich mit deinen Jungs zu sehen", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Sohn Jayden im Dezember 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears mit Sam Asghari und ihrem Sohn Sean

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

