Sandra Bullock (57) zieht sich vorerst zurück! Die Hollywood-Bekanntheit stand bereits für viele erfolgreiche Streifen vor der Kamera – und konnte sogar einen Academy Award für ihre Performance in "The Blind Side – Die große Chance" abstauben. Zuletzt drehte sie für den Film "The Unforgivable" und begeisterte damit viele ihrer Fans. Jetzt überraschte sie mit diesen News: Sandra legt jetzt eine Schauspielpause ein!

Im Interview mit Entertainment Tonight erklärte die 57-Jährige auch den Grund: "Ich will 24/7 bei meinen Kindern und meiner Familie sein. Da werde ich jetzt auch eine Weile bleiben." Sandra nehme ihren Job ziemlich ernst – und das nimmt wohl ziemlich viel Zeit in Anspruch. Diese Zeit wolle sie nun vermehrt ihren Liebsten widmen.

Sie wolle nun eine Vollzeit-Mutter sein, um bei den Aktivitäten ihrer Kids dabei sein zu können und "alle ihre Bedürfnisse zu erfüllen". Sandra ist Mama von zwei Teenagern: Louis (12) und Laila (10), die sie im Kindesalter adoptiert hatte.

Anzeige

Kimberley French / Netflix Sandra Bullock in der Netflix-Produktion "The Unforgivable"

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock im Oktober 2015

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de