Sandra Bullock (57) zeigt mal wieder, dass sie so einiges auf dem Kasten hat. Seit Ende der 80er-Jahre steht die brünette Schönheit nun schon vor der Kamera und ist mittlerweile nicht mehr aus der Filmbranche wegzudenken. Für ihre Darstellung in "Blind Side – Die große Chance" wurde die zweifache Mutter 2010 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. In "The Unforgivable" präsentiert sich Sandra nun allerdings von ihrer düsteren Seite.

Seit dem 10. Dezember ist der 112-minütige Streifen auf Netflix abrufbar, der zuvor bereits in einigen ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen war. Thematisch dreht sich der Film um Schuld und Vergebung. Der Zuschauer verfolgt Ruth Slater, die von der 57-Jährigen gespielt wird, die nach einer zwanzigjährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch obwohl die einstige Inhaftierte versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, scheint "die Gesellschaft [...] ihr niemals verzeihen" zu können, wie Netflix den Film anpreist.

Das Sozialdrama über eine verstoßene Frau ist dennoch keine originäre Erzählung, wie womöglich zunächst zu vermuten wäre. "The Unforgivable" stellt ein Remake der 2009 erschienenen britischen Mini-Serie "Unforgiven" dar, in der Suranne Jones seinerzeit die Hauptrolle übernahm. In der filmischen Neuauflage der Geschichte sind neben Sandra auch weitere Hollywood-Größen zu sehen. So standen beispielsweise die Golden Globe-Preisträgerin Viola Davis (56) oder der The Walking Dead-Star Jon Bernthal (45) für den Streifen vor der Kamera.

Bei der Netflix-Produktion führte die deutsche Filmemacherin Nora Fingscheidt Regie, die vor zwei Jahren mit ihrem teils gesellschaftskritischen Drama "Systemsprenger" ihren großen Durchbruch feierte. Mit "The Unforgivable" scheint die in Braunschweig geborene Drehbuchautorin nun an ihren bisherigen Erfolg anknüpfen zu können, denn der Film kam schnell in die Charts des Streaminganbieters. Aktuell befindet sich das Drama in Deutschland auf dem dritten Platz.

Kimberley French / Netflix Sandra Bullock in der Netflix-Produktion "The Unforgivable"

Kimberley French / Netflix Sandra Bullock in der Netflix-Produktion "The Unforgivable"

Netflix Viola Davis in der Netflix-Produktion "The Unforgivable"

Kimberley French / Netflix Regisseurin Nora Fingscheidt und Sandra Bullock am Set von "The Unforgivable"

