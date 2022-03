Läuft da etwa wirklich was bei den Liebe macht blind-Stars? Anfang März wurde endlich die Reunion der US-amerikanischen Netflix-Produktion veröffentlicht und Fans erfuhren, welche Paare nach wie vor zusammen sind – von den fünf Couples waren es am Ende nur noch zwei. Doch offenbar knisterte es auch nach den Dreharbeiten ganz schön: Deepti Vempati und Kyle Abrams haben angeblich eine Liaison. Nun wurden sie zusammen gesichtet!

In einem Videoclip, der TMZ vorliegt, sind die beiden Reality-TV-Bekanntheiten auf den Straßen Chicagos zu sehen – offenbar auf dem Weg in ein Restaurant, nachdem eine Kellnerin sie angesprochen und die beiden in dieses eingeladen hat. Beim Betreten des Lokals legt der 29-Jährige liebevoll seine Hand auf Deeptis Rücken. Quellen, die die beiden zusammen gesehen hatten, waren der Meinung, dass die Influencer wie ein richtiges Pärchen wirkten.

Ob die zwei nach der Show tatsächlich zueinandergefunden haben, darüber kann bisher nur spekuliert werden. Die Hinweise scheinen sich aber zu verdichten. In der "Liebe macht blind"-Wiedersehensfolge räumte Kyle ein, dass er es bereue, Deepti keinen Heiratsantrag gemacht zu haben. In dem Datingformat lernen sich die potenziellen Paare nämlich zunächst blind kennen und bekommen einander erst zu Gesicht, wenn sie sich füreinander entschieden und verlobt haben.

Adam Rose / Netflix Die "Liebe macht blind"-Teilnehmer der zweiten Staffel

Instagram / lifewithdeeps Salvador Perez, Kyle Abrams, Deepti Vempati und Shayne Jansen, "Liebe macht blind"-Stars

Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams, Bauarbeiter und Reality-TV-Star

