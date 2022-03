Renée Zellweger (52) ist auch in Rechtsfragen bewandert! Eigentlich ist die Schauspielerin in Hollywood zu Hause. Dank ihrer Paraderolle als Bridget Jones im gleichnamigen Streifen gelang der Darstellerin ihr Durchbruch. Im Jahr 2010 zog sie sich jedoch wegen Depressionen für sechs Jahre aus dem Filmgeschäft zurück – und widmete sich stattdessen einem ganz neuen Weg: Renée hat in der Zwischenzeit Jura studiert, wie sie nun erzählte!

Im Interview bei Today berichtete die 52-Jährige von ihrer damaligen Auszeit. Diese habe sie teilweise in der University of California verbracht, um dort internationales Recht zu studieren. Ob sie schon bald auch in diesem Bereich arbeiten will, wisse Renée noch nicht. Noch nutze sie ihr Wissen nur im privaten Bereich: "Ich kann dich jetzt auf Dinnerpartys zu Tode langweilen. Frag' jeden meiner Freunde", scherzte die zweifache Oscar-Preisträgerin.

Doch Renées Weiterbildung war nicht das einzige Ziel ihrer Pause. Diese habe ihr helfen sollen, "als Person zu wachsen" und "einige Dinge zu lernen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben." 2016 feierte sie dann aber ihr Comeback und übernahm wieder die Titelrolle in der Komödie "Bridget Jones’ Baby".

Getty Images Renée Zellweger im Februar 2020

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Getty Images Renée Zellweger bei einer Veranstaltung in Beverly Hills, Februar 2020

