Endlich wurde das große Geheimnis gelüftet! Schon vor wenigen Wochen wurde verkündet, dass die neue Frühlingsstaffel von Love Island am 21. März beginnt. Seitdem sind die Fans und auch die Moderatorin Sylvie Meis (43) total gespannt, welche flirtfreudigen Singles in die Villa einziehen werden, um nach der Liebe zu suchen. Denn auch vor Sylvie wurden die neuen Islander geheimgehalten. Doch jetzt ist es raus: Das ist der Start-Cast von "Love Island"!

So darf unter anderem Adriano aus Stuttgart unter der Sonne Teneriffas flirten, was das Zeug hält. Bei dem Namen dürfte bei den eingefleischten Fans der Kuppelshow was klingeln. Denn schon vor rund einem Jahr gab es den Kandidaten Adriano Monaco, der für einige Kopfschüttel-Momente in dem Format sorgte. Vielleicht kann sein Namensvetter da ja noch eine Schippe drauflegen? "Ich nehme jetzt nicht die Erstbeste", betonte er bereits gegenüber dem Sender. Der Lagerlogistiker muss sich die heißen Ladys aber sowieso mit diesen Boys teilen: dem Barkeeper Bucci aus München, dem Personaltrainer Mahdi, dem Beamten Mark aus Bonn, dem 25-jährigen Léon und dem IT-Administrator Nico aus Velbert.

Apropos sexy Ladys: Diese Girls werden den Muskelpaketen bestimmt den Kopf verdrehen – zumindest verspricht das schon mal die Teilnehmerin Vanuschka aus Salzburg: "Ich bin frech, abenteuerlustig und spontan", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Aber auch Jennifer aus Düsseldorf, Jessica aus Trier, die 27-jährige Leonie, die Studentin Sandrine, Lara aus Hamburg und die Personalerin Vanessa scheinen schon richtig heiß auf das Liebes-Abenteuer zu sein.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Adriano, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Bucci Yok, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Mahdi, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Nico, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Léon Hettwer, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Tom Szymanski, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Vanuschka Klein, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jennifer, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Leonie Weiß, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Sandrine Vivienne, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Lara, "Love Island"-Kandidatin 2022

