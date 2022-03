Nathalie Volk (25) war wohl doch noch nicht über Frank Otto (64) hinweg. Im November 2020 machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Trennung von dem Unternehmer öffentlich und bestätigte ihre Beziehung mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. Doch im Herbst des vergangenen Jahres fand auch diese Liaison ein Ende. Bis vor wenigen Wochen war das Model mit Samuel Levy liiert. Wie Nathalie nun aber verriet, sei sie schon wieder vergeben – und zwar an ihren Ex Frank.

Im Interview mit Bild teilte die Influencerin mit, wie es dazu kam. "Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist", erzählte die 25-Jährige. Daher wolle sie nun ihrer Liebe zu dem 64-Jährigen eine zweite Chance geben. "Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite", betonte sie zudem.

Derzeit befindet sich Nathalie bei Frank und ihrer Mutter. "Meine ganzen Sachen haben auch nie die Hamburger Villa verlassen", gestand sie. Zurück in die Hansestadt ziehen, wolle sie jedoch nicht. "Ich bin gerade dabei, meine Karriere in den USA aufzunehmen. Ich fühle mich dort zu Hause und dort ist auch mein Lebensmittelpunkt", erklärte die Beauty.

Instagram / sammyxlevy Samuel Levy und Nathalie Volk

Getty Images Frank Otto mit Nathalie und Viktoria Volk

Instagram / nathalievolk Frank Otto und Nathalie Volk

